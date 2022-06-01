Тюменцев приглашают на экскурсию по Текутьевскому кладбищу

| Фото: Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: Музей воспоминаний "Мы жили"

Тематическая экскурсия по Текутьевскому кладбищу в Тюмени состоится 11 июня в 11 часов. Она будет посвящена судьбам захороненных там людей.

Куратор "Музея воспоминаний "Мы жили" Влада Нерадовская расскажет, как тюменцы переживали исторические события первой половины XX века: войны того периода, революцию, Гражданскую войну, времена массовых репрессий. Участники экскурсии узнают, как команда проекта "Мы жили" собирает биографии людей, похороненных на Текутьевском кладбище.

Участие в экскурсии бесплатное. Количество мест ограничено, обязательна запись по телефону: +79634912522.

Встреча — возле центрального входа кладбища, со стороны улицы Республики. Организаторы рекомендуют приходить на экскурсию в одежде, максимально закрывающей ноги, на кладбище растет много крапивы.