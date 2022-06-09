Взаимодействие предприятий ОПК и компаний ТЭК ускорит процесс импортозамещения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Выстраивание системы взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), имеющих современное, высокотехнологическое производство, и компаний ТЭК, безусловно ускорит процесс импортозамещения, которое так необходимо на сегодняшний день России. В этом уверена советник генерального директора ООО "Промышленный консалтинг" Наталья Филина (Тюменская область).

Тюменский нефтегазовый форум давно зарекомендовал себя как коммуникативная отраслевая площадка. Его выход на федеральный уровень, по ее мнению, позволит привлечь в производственную цепочку нефтегазовой сферы не только региональных производителей и крупные компании, но и производителей и сервисные предприятия со всей страны.

"На мой взгляд, существенным моментом эффективности развития производственной отрасли станет создание условий встраивания в цепочку поставщиков большего количества мелких и средних производителей, а также бесшовное финансирование производственного бизнеса", - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Сегодня межрегиональный нефтегазовый кластер, по словам губернатора Александра Моора, объединяет уже 72 участника из 12 регионов России.

"Однако накопленный опыт показывает, что нефтегазовые компании редко напрямую работают с производителями продукции, предпочитая услуги и работы "под ключ". Невозможно организовать эффективную связку по выводу на рынок новых продуктов и технологий без активного участия сервисных компаний. Именно работу в данном направлении мы планируем усилить в рамках нефтегазового кластера", – сообщил он на заседании организационного комитета форума.

Партнеры форума – крупнейшие нефтегазовые корпорации: "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", "СИБУР Холдинг".

"Убежден, тесное взаимодействие и слаженная работа предприятий отечественной промышленности, в том числе ОПК, и компаний ТЭК позволит внедрить высокотехнологичные решения для поиска и добычи углеводородов, укрепить технологический суверенитет и экономику нашей страны", – сказал председатель оргкомитета, заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.