Портал ОНФ "Все для Победы" – это маршрут человеческого сердоболия, уверен эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общероссийский Народный Фронт – универсальное средство концентрации усилий социального плана в деле гуманитарной помощи, сбора денег, восстановления инфраструктуры Донбасса. Так отреагировал на инициативу ОНФ, который организовал портал "Все для Победы", доктор юридических наук, профессор Иркутского государственного университета Сергей Шишкин.

"Механизм интеграции новых территорий ДНР и ЛНР и других территорий, будет изыскан, и, безусловно, будет способствовать сплочению, прежде всего, российского общества, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Территории Новороссии будут возвращены в родную гавань, как принято говорить. И это будет что-то подобное "крымской истории", когда люди, приходящие в себя в нормальное состояние после восьмилетнего прессинга, нуждаются в дополнительной опеке, внимании, и "большая Россия" будет помогать им по разным линиям".

С помощью портала "Все для Победы" жители России смогут отправить деньги и гуманитарную помощь бойцам Донецкой и Луганской народных республик.

"Теперь каждый, кто имеет возможность помочь ребятам на передовой, может это сделать", – сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Помощь собирают и доставляют военные корреспонденты и известные люди, присоединившиеся к проекту. Все сборы персонализированы, участие военкоров гарантирует не только внимание к проекту, но и то, что помощь точно дойдет до цели. На портале можно выбрать и готовый гуманитарный набор, который отправится в ДНР и ЛНР – продуктовый, медицинский, детский или набор с бытовыми принадлежностями.

Но, как считает профессор Сергей Шишкин, важно, чтобы люди, которые жертвуют средства, понимали, что они доходят до адресата, чтобы авторитет структуры, которая собирает помощь, был высок, чтобы деньги не потерялись по пути к цели.

"Этот процесс должен быть максимально открытым, публичным, чтобы каждый мог проследить маршрут своего сердоболия", - подчеркнул он.