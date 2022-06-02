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Эксперт: увеличение пенсий неработающим пенсионерам - своевременое решение

Политика, 12:54 02 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение президента Владимира Путина об увеличении на 10 % размера пенсии неработающим пенсионерам - правильное и своевременное, уверен политтехнолог из Тульской области Алексей Игнатов. И это, по его словам, прекрасная иллюстрация того, как работают поправки в Конституцию, внесенные в 2020 году.

"Обязанность государства ежегодно индексировать пенсии теперь прописана в Конституции, и мы видим, как этот механизм реально работает, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - И, кроме пенсий, индексируются другие социальные выплаты, что в наше непростое время поддержит население".

Напомним, Владимир Путин предложил с 1 июня на 10 % увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам.

"Мы с правительством долго на этот счет дискутировали, внутри правительства шли споры и вырабатывалось решение. Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с первого июня этого года на десять процентов увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства", - сказал глава государства на заседании президиума Госсовета.

Кроме того, Путин предложил с 1 июня также на 10 % повысить МРОТ (до 15 тыс. 279 рублей в месяц) и прожиточный минимум, в среднем по стране он составит 13 тыс. 919 рублей.

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# Владимир Путин , пенсии

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