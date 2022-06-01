Школьники Тюмени отреставрируют предметы времен Великой Отечественной войны

| Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте

Около 30 артефактов времен Великой Отечественной войны восстановят 30 тюменских учеников во время проекта "Школа реставратора" с 13 июня, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

В программу войдут теоретические лекции и занятия, где ребята на практике применят полученные знания. Они восстановят находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны: личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.