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Школьники Тюмени отреставрируют предметы времен Великой Отечественной войны

Общество, 09:27 10 июня 2022

областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте | Фото: областной поисковый центр им. Артура Ольховского во ВКонтакте

Около 30 артефактов времен Великой Отечественной войны восстановят 30 тюменских учеников во время проекта "Школа реставратора" с 13 июня, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

В программу войдут теоретические лекции и занятия, где ребята на практике применят полученные знания. Они восстановят находки тюменских поисковых отрядов с мест боев Великой Отечественной войны: личные вещи солдат, элементы обмундирования, вооружения и быта красноармейцев.

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# Великая Отечественная война , областной поисковый отряд , реставрация , школьники

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