Новые детские площадки и парковку получат жители дома по Волгоградской, 117 в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Замена сетей водоснабжения завершена во дворе дома по ул. Волгоградской, 117, сообщает администрация Тюмени. По периметру сделаны отмостки, устанавливают бордюр, основание тротуара.

Для водоотведения во дворе появились дренажные колодцы, сейчас прокладывают транзитный кабель и монтируют опоры для наружного освещения. Начали асфальтировать площадки под тренажеры, после этого приступят к монтажу малых архитектурных форм.

Кроме тренажерной площадки здесь появятся две детские с травмобезопасным и песочным основаниями. Поскольку двор граничит с детским садом, к нему оборудуют дополнительный выход, а рядом - парковочные места.

Работы проводят в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".