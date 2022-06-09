В Тюменской области увеличилось число вакансий от работодателей

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

С 24 тыс. до 32 тыс. увеличилось число размещенных работодателями вакансий в региональной службе занятости населения. На одного соискателя приходится свыше четырех вакансий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, где заявлено более 4,4 тыс. вакансий. Остаются востребованными рабочие профессии: бетонщики, каменщики, сварщики, маляры и штукатуры. Также порядка 6,9 тыс. вакансий заявлено в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство, торговля, обрабатывающие производства.

В последнее время более чем на 30% увеличилась обращаемость жителей региона в службу занятости. Однако это естественный сезонный рост. Произошло это из-за старта программ бесплатного обучения и начала летней трудовой смены у подростков, которые хотят получить трудовой опыт.

Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. Ситуация в регионе стабильна, есть незначительное снижение.