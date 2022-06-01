  • 14 июня 202214.06.2022вторник
  • USD57,7780
    EUR60,9656
  • В Тюмени 10..12 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

На пяти улицах Тюмени ограничат движение транспорта 16 и 18 июня

Общество, 08:28 14 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение автомобилей по пяти улицам в Тюмени ограничат 16 и 18 июня на время репетиции, посвященной выпуску лейтенантов ТВВИКУ. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

16 июня с 15 часов 30 минут закроют движение для транспорта на ул. Льва Толстого, 1 до ул. Луначарского; от ул. Ленина до ул. Мориса Тореза. Далее колонна пойдет по ул. Республики до площади 400-летия. 18 июня репетиция пройдет по тем же улицам, но с 8 часов 30 минут.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения.

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничение движения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:21 14.06.2022Дворы двух домов в Восточном округе Тюмени обновят ко Дню города
09:09 14.06.2022Всероссийский конкурс "Добро не уходит на каникулы" принимает заявки от тюменцев
08:57 14.06.2022Трехметровый красный конь и девушка украсили крафтовый кластер в Тюмени
08:28 14.06.2022 На пяти улицах Тюмени ограничат движение транспорта 16 и 18 июня