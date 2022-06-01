На пяти улицах Тюмени ограничат движение транспорта 16 и 18 июня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение автомобилей по пяти улицам в Тюмени ограничат 16 и 18 июня на время репетиции, посвященной выпуску лейтенантов ТВВИКУ. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

16 июня с 15 часов 30 минут закроют движение для транспорта на ул. Льва Толстого, 1 до ул. Луначарского; от ул. Ленина до ул. Мориса Тореза. Далее колонна пойдет по ул. Республики до площади 400-летия. 18 июня репетиция пройдет по тем же улицам, но с 8 часов 30 минут.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения.