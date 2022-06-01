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Трасса Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной в 2025 году

Общество, 13:41 10 июня 2022

Вся трасса Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной к 2025 году, сообщает Уралуправдор. В 2022 году будет сдан в эксплуатацию участок 289-295 км на территории Тюменской области.

Работы на 25-километровом участке в обход Камышлова начались в 2021 году. С опережением сроков уже готовы четыре полосы с разделением потоков, барьерное ограждение и знаки. Работы здесь завершат в августе.

Готовится к вводу осенью участок 180-220 км. В 2021 году 5 км этого участка были готовы. В этом году работы на оставшихся 35 км будут завершены.

Выполнен капитальный ремонт двух мостов через реки Сугатка и Юрмыч. Оба моста полностью расширили, установили новые балки, смонтировали новые опоры, заменили гидроизоляцию и конструкцию проезжей части, установили освещение.

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# ремонт дорог

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