Трасса Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной в 2025 году

Вся трасса Екатеринбург - Тюмень станет четырехполосной к 2025 году, сообщает Уралуправдор. В 2022 году будет сдан в эксплуатацию участок 289-295 км на территории Тюменской области.

Работы на 25-километровом участке в обход Камышлова начались в 2021 году. С опережением сроков уже готовы четыре полосы с разделением потоков, барьерное ограждение и знаки. Работы здесь завершат в августе.

Готовится к вводу осенью участок 180-220 км. В 2021 году 5 км этого участка были готовы. В этом году работы на оставшихся 35 км будут завершены.

Выполнен капитальный ремонт двух мостов через реки Сугатка и Юрмыч. Оба моста полностью расширили, установили новые балки, смонтировали новые опоры, заменили гидроизоляцию и конструкцию проезжей части, установили освещение.