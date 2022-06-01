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С помощью специальной диеты тюменские врачи могут выявить крошечную опухоль кишечника

Общество, 12:54 11 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7-дневная бесшлаковая диета с дальнейшим приемом медикаментов позволяет специалистам путем колоноскопии выявлять миллиметровые опухоли кишечника на ранней стадии, сообщает пресс-служба многопрофильного консультативно-диагностического центра Тюмени.

Такая процедура дает возможность найти образование, пока оно не проникло в глубокие слои и нет никаких физических признаков опухоли.

Специалисты МКДЦ ежедневно проводят 10-15 диагностических колоноскопических исследований. За пять месяцев 2022 года в эндоскопическом отделении провели более 400 комплексных обследований, взяли 114 биопсий кишечника и 15 биопсий желудка на гистологическое исследование. В результате, выявили 52 случая с подозрением на злокачественное новообразование.

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# диагностика , МКДЦ

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