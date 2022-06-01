Подарки и путевку в загородный центр разыграют в ежегодном проекте “Тюменское лето”

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы могут выиграть подарки или путевку в один из загородных центров, участвуя в различных мероприятиях в рамках ежегодного межведомственного проекта “Тюменское лето”.

Ежедневно на протяжении трех летних месяцев будут проводиться игровые программы творческой, спортивной, интеллектуальной, профилактической направленности. Это различные конкурсы, эстафеты, квесты, викторины.

“Так как этот год является годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, будут проводиться мероприятия, связанные с сохранением традиций. Участники проекта смогут окунуться в историю нашей страны и ее культурного кода”, — рассказала специалист отдела молодежной политики городского департамента по спорту и молодежной политике Кристина Плоскова изданию “Тюменская область сегодня”.

За участие в мероприятиях проекта “Тюменское лето” жители города будут получать жетоны, которые смогут обменять на подарки. Такая возможность представится в День молодёжи, День города и День физкультурника.

Помимо призов, участники поборются за путевку в один из загородных центров, в который они могут поехать на осенние каникулы.