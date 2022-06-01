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Сильнейшие пилоты России устроят гонки на грузовиках в Тюмени

Спорт, 20:28 11 июня 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Чемпионат России по автокроссу на грузовых автомобилях пройдет на мотодроме “Силкин лог” возле с.Кулаково по Ирбитскому тракту 19 июня, сообщает региональная федерация автоспорта.

Пилоты из Москвы, Рязани, Кургана, Екатеринбурга, Ульяновска, Самары, Красноярска и Читы покажут своё мастерство и поборются за звание лучшего. На старт одновременно выйдут до 10 многотонных автомобилей. Соревнования пройдут в зачётных группах “Т4-3” и “Т1-2500”.

Финальные заезды пройдут 19 июня. Официальное открытие соревнования начнется в 12 часов..

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# автокросс , Силкин лог

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