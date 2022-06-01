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Тюменские росгвардейцы присоединились ко всероссийской акции "Славься страна! Мы гордимся тобой!"

Общество, 19:13 11 июня 2022

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Тюменские сотрудники Росгвардии приняли участие во всероссийском ведомственном проекте - видеомарафоне "Славься страна! Мы гордимся тобой!". Акция проходит в рамках Дня России, сообщает пресс-служба ведомства.

В проекте приняли участие росгвардейцы от Камчатки до Калининграда, в их числе тюменцы. В своих видео они раскрывабт культурное и природное многообразие России. Каждое видео подчеркивает уникальность достопримечательностей разных регионов страны и народов, которые ее населяют.

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# День России , Росгвардия по Тюменской области

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