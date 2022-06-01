Для тюменцев создадут функциональную скамейку-гамак

| Фото: "СЛОИ"-Сообщество Людей Объединенных Искусством во ВКонтакте | Фото: "СЛОИ"-Сообщество Людей Объединенных Искусством во ВКонтакте

Скамейку-гамак планирует создать тюменская арт-группа "СЛОИ — сообщества Людей Объединенных Искусством" в рамках проекта "Локальная сеть". Проект достаточно сложный с инженерной точки зрения, сообщает "Тюменская линия".

На арт-объекте будут расположены щиты, раскрашенные художниками с обеих сторон.

Подробную концепцию, цветовое оформление и многое другое тюменцы будут обсуждать до первого июля.