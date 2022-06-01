В Тюмени пройдет акция "Трезвая пятница"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Акция "Трезвая пятница" пройдет на Цветном бульваре у арки возле ЦУМа 17 июня. Начало в 19 часов, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Зрители смогут сфотографироваться с представленными на выставке спортивными грузовиками, УАЗами, ретроавтомобилями. Пройдут мастер-классы по оказанию первой помощи при ДТП от Станции скорой медицинской помощи, Центра медицины катастроф.

Сотрудники ГИБДД развернут на бульваре детский автогородок для обучения правилам-дорожного движения. Состоятся показательные выступления по рукопашному бою от воспитанников центра допризывной подготовки "Аванпост", спортсменов Воркаут Центра, представителей федерации ножевого боя.

Отметим, что за пять месяцев 2022 года в Тюменской области произошло 73 аварии по вине нетрезвых водителей. Шесть человек погибли, 119 были ранены.