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Тюменцы предпочитают заниматься организацией своего отдыха самостоятельно

Общество, 20:42 13 июня 2022

Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Серегей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Занимаются организацией отдыха самостоятельно предпочитают 57% тюменцев, а 12% - полностью доверяют организацию туроператорам. Об этом сообщает Центр управления регионом, который провел опрос во "ВКонтакте" и "Одноклассниках" с 16 по 22 мая.

Путешествуют чаще всего тюменцы возрасте от 35 до 54 лет. 50% жителей области любят пляжный отдых, 45% - экскурсионно-познавательный. Проводить свободное время в местах дикой природы и кемпингах предпочитает всего 23%. Рыбалку и охоту выбирают 13% тюменцев, 11% - спортивный туризм, а экстремальный — 7%.

42% респондентов путешествуют с семьей, 33% отдыхают с друзьями или исключительно со своей второй половиной.

Важным критерием при выборе у 50% является живописная природа, у 44% - расположение вблизи водоема.

67% респондентов отпуск проводят летом, а 20% время года неважно.

Отметим, в анкетировании приняли участие 619 жителей Тюменской области в возрасте от 18 до 65 лет.

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# отдых , отпуск , ЦУР Тюменской области

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