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Тюменским родителям расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию

Общество, 18:21 13 июня 2022

"Точка кипения" | Фото: "Точка кипения"

Как ребенку выбрать профессию и учебное заведение, расскажут родителям тюменских выпускников в "Точке кипения" в 14 часов 18 июня. На мастер-класс приглашают родителей школьников с восьмого по 11 классы, сообщают организаторы.

Экспертом станет профориентолог Елена Водотыко. Она поделится инструментами помощи подростку с профориентацией, а также поможет понять пора ли начать решать проблему выбора у ребенка.

Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.

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# выпускники , профориентация , родители , школьники

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