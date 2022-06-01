Тюменским родителям расскажут, как помочь ребенку выбрать профессию
| Фото: "Точка кипения"
Как ребенку выбрать профессию и учебное заведение, расскажут родителям тюменских выпускников в "Точке кипения" в 14 часов 18 июня. На мастер-класс приглашают родителей школьников с восьмого по 11 классы, сообщают организаторы.
Экспертом станет профориентолог Елена Водотыко. Она поделится инструментами помощи подростку с профориентацией, а также поможет понять пора ли начать решать проблему выбора у ребенка.
Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация по ссылке.