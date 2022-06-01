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"Свечу Памяти" зажгут тюменские и свердловские марафонцы

Общество, 20:01 14 июня 2022

свечапамяти.онлайн | Фото: свечапамяти.онлайн

Марафонский забег "Свеча Памяти", посвящённый 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проведет Тюменское региональное отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" 19 июня.

Как сообщают организаторы, спортсмены из Верхней Тавды Свердловской области передадут свечу Памяти в руки тюменцам.

19 июня ориентировочно в 14 часов марафонцы прибудут со стороны Велижанского тракта на ул. Щербакова. Около ТЦ "Панама" к ним присоединятся тюменские спортсмены, и все вместе они продолжат марафонский забег по проезжей части через мост по ул. Челюскинцев, затем спустятся на набережную Туры и завершат маршрут у Вечного огня напротив моста Влюблённых.

Здесь же состоится митинг с возложением цветов и зажжением символических свечей Памяти.

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# марафонский забег , свеча Памяти

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