"Свечу Памяти" зажгут тюменские и свердловские марафонцы

| Фото: свечапамяти.онлайн | Фото: свечапамяти.онлайн

Марафонский забег "Свеча Памяти", посвящённый 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проведет Тюменское региональное отделение общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" 19 июня.

Как сообщают организаторы, спортсмены из Верхней Тавды Свердловской области передадут свечу Памяти в руки тюменцам.

19 июня ориентировочно в 14 часов марафонцы прибудут со стороны Велижанского тракта на ул. Щербакова. Около ТЦ "Панама" к ним присоединятся тюменские спортсмены, и все вместе они продолжат марафонский забег по проезжей части через мост по ул. Челюскинцев, затем спустятся на набережную Туры и завершат маршрут у Вечного огня напротив моста Влюблённых.

Здесь же состоится митинг с возложением цветов и зажжением символических свечей Памяти.