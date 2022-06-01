Шесть тюменских дзюдоистов привезли награды из Красноярска

| Фото: пресс-служба Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" | Фото: пресс-служба Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо"

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Шесть тюменских дзюдоистов завоевали награды Всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти спортивного деятеля Геннадия Ивановича Михеева, прошедших в Красноярске 11 июня, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 55 кг первое место завоевал Темирлан Шахнавазов ("ЦОП "Тюмень-дзюдо"). Серебряным призером в категории до 81 кг стал Ярослав Краснояров (Нижняя Тавда). Четыре бронзовые медали у Алены Уржумцевой (до 48 кг), Магомеда Бийтемирова (до 50 кг), Вячеслава Башкирцева (до 66 кг), представляющих "ЦОП "Тюмень-дзюдо", а также Никиты Шарапова (св. 90 кг, "Центр дзюдо").

Отметим, что участниками состязаний стали 250 спортсменов из 17 субъектов Российской Федерации.

"Приобрели очередной соревновательный опыт. У нас пять человек боролись за выход в финал. Это хороший показатель. Оцениваю выступление на оценку "хорошо", но есть к чему стремиться. Темирлан Шахнавазов, став первым, завоевал путевку на первенство России. На соревнованиях очень сильным составом была представлена вся Сибирь: Красноярск, Иркутск, Омск, Новосибирск, а также Москва и Санкт-Петербург", - прокомментировал старший тренер сборной команды Тюменской области по дзюдо среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года Андрей Стенин.