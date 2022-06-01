Тюменцы закупят помощь для жителей Донбасса на средства от донорства

| Фото: скриншот с видео "Молодой гвардии" | Фото: скриншот с видео "Молодой гвардии"

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Денежные компенсации, полученные за сдачу крови, активисты тюменского отделения общественной организации "Молодая гвардия" потратят на покупку необходимых вещей для жителей Донбасса. Акция состоялась на станции переливания во Всемирный день донора крови, 14 июня.

"Собрали 6 тысяч 500 рублей. Приобретать будем непосредственно все то, что необходимо семьям из ДНР и ЛНР. Сейчас ждем списки. В основном постельное белье, детская одежда, памперсы и так далее", — рассказали в пресс-службе тюменского регионального отделения "Молодая гвардия".

Донорами крови стали восемь молодогврадейцев. Отметим, акция "Двойное добро" реализуется командой "Молодой гвардии" более пяти лет.

Любой желающий может принести гуманитарную помощь для жителей Донбасса в штаб "Молодой гвардии" по адресу: ул. Володарского 47. Организаторы принимают бытовую технику, постельное белье, подушки и одеяла, кухонную утварь, сантехнику, мебель, овощи и консервированные продукты. Чтобы узнать точный список предметов, в которых нуждаются семьи из ДНР и ЛНР, необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой гвардии" в личных сообщениях группы или по номеру телефона: +7 (3452) 79-87-43.

Инна Пахомова