Тюменцы стали чаще слушать радиостанцию Dipol FM

| Фото: Сибинформбюро | Фото: Сибинформбюро

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Частота слушания радиостанции Dipol FM в первом квартале 2022 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По данным исследовательской компании Mediascope, все больше слушателей предпочитают включать радиостанцию пять-семь дней в неделю, сообщает пресс-служба "Сибинформбюро".

Увеличилось и время слушания в неделю. Аудитория старше 55 лет остается на волне Dipol FM дольше на 10 минут по сравнению с 2021 годом и на 85 минут по сравнению с 2020 годом. Слушателей в возрасте 35-54 лет по сравнению с 2021 годом стало больше на 3 тыс., а по сравнению с 2020 годом - на 13 тыс. 200.

По-прежнему популярны у радиослушателей Dipol FM утреннее шоу "Контора" и вечерние "Попутчики". Чаще всего радио включают по дороге на работу или домой, а также в обед с 12 до 13 часов.

Слушать радиостанцию Dipol FM предпочитает активная, платежеспособная аудитория со средним и высоким уровнем дохода. Кроме того, Dipol FM остается единственной радиостанцией с собственным программированием, которая входит в первую десятку самых популярных радиоволн у тюменцев старше 12 лет.