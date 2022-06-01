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В Тюменской области завершен яровой сев

Экономика, 16:47 14 июня 2022

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Яровой сев завершили аграрии Тюменской области. 707 тыс. га засеяны зерновыми и зернобобовыми культурами, из них 416 тыс. га - пшеницей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По сравнению с 2021 годом в Тюменской области увеличены посевные площади технических культур: масленичного льна - 9 тыс. га, что больше в 2,2 раза; рапса - 24 тыс. 400 га, что больше на 4 тыс. 400 га.

Продолжается посев однолетних трав, работы завершены на 57 тыс. га. На 180 тыс. га проведена химическая обработка от сорняков.

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# посевная кампания

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