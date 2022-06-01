Спектакль “Love is..” покажут на сцене театрального центра "Космос"

| Фото: из сообщества "Студенческая весна | Тюмень" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Студенческая весна | Тюмень" во ВКонтакте (архив)

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Спектакль “Love is..” покажут студенты Тюменского колледжа производственных и социальных технологий на сцене молодежного театрального центра "Космос" 19 июня в 18 часов.

"Love is.." — это история о любви между людьми, о любви к творчеству и о любви из-за творчества. Актеры перенесут зрителей в совершенно другое время, опираясь на которое мы и узнаем, что такое любовь и как она возникает. В постановке задействовано около 20 студентов Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и несколько человек со стороны, которые просто изъявили желание поучаствовать в этом", — рассказал режиссер Никита Валихин.

Над постановкой работали полгода. Спектакль будет интересен как подросткам, так и взрослым, убежден режиссер.

Основная цель данной постановки, по словам Никиты Валихина, — сказать зрителю, что оказаться на сцене может абсолютно каждый, почувствовать себя в роли настоящего артиста доступно каждому. Ни один из участников постановки не имеет актерского образования или каких-либо сертификатов о прохождении актерских курсов. Все они — простые студенты, которые учатся по специальностям "Учитель физической культуры", "Электрик", "Дорожный рабочий" и другим.

"Я хочу сказать, что творчество доступно всем и для этого не обязательно иметь большой талант, главное — это желание и готовность к работе. Все декорации, костюмы — собственность участников постановки. Кто-то принес из дома магнитофон, кто-то ковер, гитару. Вот так на спектакль и насобирали", — добавил Никита Валихин.

После показа спектакля 19 числа его хотят усовершенствовать и показать на каком-нибудь театральном фестивале или конкурсе.

Инна Пахомова