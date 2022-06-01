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Лучших теннисистов на колясках выявили в Тюмени

Спорт, 17:31 14 июня 2022

юменское отделение всероссийского общества инвалидов | Фото: юменское отделение всероссийского общества инвалидов

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Теннисисты-колясочники Тюмени, Тобольска, Упоровского и Нижнетавдинского районов встретились в финале областного чемпионата. Игры прошли в СШ № 1 Тюмени 12 июня, сообщает Тюменское отделение всероссийского общества инвалидов.

Победу одержали спортсмены Михаил Бабкин, Андрей Сысолятин и Акылбек Жапаров. Победителям вручены дипломы, медали и денежные призы.

Теннис на колясках в Тюмени существует около 20 лет, однако первый областной чемпионат состоялся впервые. Как отметил главный судья соревнований Андрей Толстов, одна из причин этого - изменения в требованиях к отбору сборной области на участие в чемпионате страны.

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"Теннис на колясках - специфический, дорогостоящий вид спорта: требуется специализированный зал, спортивные коляски, инвентарь, квалифицированный тренер, который понимает специфику и самого спорта, и спортсменов с инвалидностью. У нас есть коляски и тренер, но необходим полноценный зал и постоянный инвентарь. Те же ракетки быстро изнашиваются, их нужно обновлять", - добавил он.

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# колясочники , теннис

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