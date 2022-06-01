Студентки Тюмени предложили СИБУР digital представлять свои услуги в Китае

| Фото: СИБУР digital | Фото: СИБУР digital

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Две услуги цифровой лаборатории СИБУР digital предложили внедрить на китайских предприятиях студентки ТюмГУ Алина Чернышкова и Валерия Скипина. Стратегию разработали для промышленного интернета вещей и системы визуализации экономики производственного процесса ЭКОНС, рассказали корреспонденту "Тюменской линии" авторы инициативы.

"Мы выбрали эти услуги, так как они востребованы на китайском рынке. Согласно анализу им важны технологии в сфере цифровизации именно нефтегазового и нефтехимического производства, нефтеобработки и нефтегазодобычи. Именно промышленность стала той сферой, где происходят цифровые прорывы и возникают наиболее интересные задачи, связанные с Data Science, цифровой разработкой, IIoT, XR, управлением данными и BI-инструментами", — поделилась Алина Чернышкова.

Система ЭНКОС визуализирует влияние параметров производственного процесса, например, перепада давления по колонне. Услуга промышленного интернета вещей обеспечивает управление устройствами IoT-сети всех уровней. Именно эти технологии, по словам тюменок, отвечают "Индустрии 4.0", направленной в Китае на массовое внедрение информационных технологий в промышленность.

"Многие китайские производства зависят от западных технологий, и так как ситуация в мире меняется, то им будет выгоднее сотрудничать с российскими компаниями, в частности тюменскими. Тем более IT-услуги в Тюменской области набирают популярность. Это одна из первостепенных отраслей, куда вкладывают инвестиции, куда стремятся трудоустроиться студенты", — отметила Валерия Скипина.

Проект студентки четвертого курса ТюмГУ разрабатывали в рамках конкурса "Лучшая экспортная стратегия 2022", где стали победительницами. При составлении стратегии девушки не связывались с представителями компании, однако в Инвестиционном агентстве Тюменской области им пообещали представить их работу СИБУРу, чтобы сотрудники рассмотрели ее к реализации.

Виктория Макарова