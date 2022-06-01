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В Тюменскую область приедут более 200 будущих инженеров со всей России

Общество, 19:40 14 июня 2022

Инженерный резерв России во ВКонтакте | Фото: Инженерный резерв России во ВКонтакте

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Более 200 российских школьников примут участие в основном этапе конкурса "Инженерный резерв России", который состоится в Тюмени в "Ребячьей республике" с 1 по 14 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Учащиеся 5-11 классов создадут проекты вместе с преподавателями Школы инженерного резерва, после чего защитят работы перед жюри.

Школьники, получившие наибольшее количество баллов, отправятся на заключительный этап.

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# инженеры , конкурс

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