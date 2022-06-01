64 картины художников представят на выставке в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Открытие совместной выставки тюменских и тобольских художников состоится во Дворце наместника 17 июня в 16 часов. Мероприятие посвящено 435-летию Тобольска, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На выставке представят 20 работ девяти мастеров Тюмени и 44 работы 20 тобольских художника. Гости выставки на картинах увидят городские и природные пейзажи.

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 8(3456) 22-37-13.

Выставка продлится до 14 августа.