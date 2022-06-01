Тюменцы побывают в операционных времен Великой Отечественной войны

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Интерактивный тыловой госпиталь воссоздадут студенты Тюменского медуниверситета на площади 400-летия Тюмени в День памяти и скорби, 22 июня. Они расскажут о 10 самых крупных госпиталях, которые находились в Тюмени в годы Великой Отечественной войны.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель пресс-центра вуза Ирина Лютоева.

"Мы хотим показать жителям города, как выглядели тыловые госпитали, с какими трудностями сталкивались военные хирурги, санитары. Сейчас мы живет в комфортных условиях. А тогда медсестры сами рубили дрова, кипятили воду. Врачам не хватало медикаментов, бинтов", - рассказала Ирина Лютоева.

Студенты-медики в презентациях расскажут о 10 самых крупных госпиталях, которые находились в зданиях Тюмени, покажут работу операционных и перевязочных. Гости интерактива смогут примерить роль военных врачей, погрузиться в атмосферу тех времен. Также студенты исполнят военные песни.

Добавим, впервые историческую реконструкцию "Тюмень - город госпиталей" студенты-медики провели в 2016 году. В 2022 году проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов, профессорской клиники Тюменского ГМУ, Российского студенческого отряда и музея советского быта "Наша история".

Юлия Карандашева