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Тюменские студенты выбирают элективы с помощью чат-бота

Общество, 14:50 15 июня 2022

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Команда студентов ТюмГУ разработала чат-бот, который поможет учащимся в выборе элективных дисциплин. Проект занял первое место на Всероссийской конференции молодых учёных "Математическое и информационное моделирование" в секции "Первый шаг в командной разработке IT-проектов", сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Помощник анализирует цифровые портреты студентов, их информационный след в виде подписок во ВКонтакте, дисциплин, которые они выбирали в течение нескольких семестров ранее. На основе этих данных, чат-бот строит персональный список элективов, подходящих пользователю.

Некоторые студенты уже оценили новинку и воспользовались программой для выбора тематических курсов на следующий семестр. Студенты намерены дальше развивать проект, чтобы он вписался в существующую цифровую среду университета, стал технологичным помощником для построения индивидуального образовательного трека.

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# ТюмГУ , чат-бот , элективы

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