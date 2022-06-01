Конкурс "ГАРМОНиЯ" привлечет в музыкальные школы Тюменской области юных гармонистов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Появление в музыкальных школах и центрах тюменского региона большого количества маленьких гармонистов, желающих овладеть игрой на этом народном инструменте, должно стать главным итогом I областного фестиваля-конкурса "ГАРМОНиЯ", поделился своими ожиданиями московский гармонист и преподаватель Российской академии им. Гнесиных Павел Уханов.

Он отметил, что конкурс – уникальное событие, аналогов которого в России нет. Он поможет отразить всем известную гармошку в событии всероссийского масштаба. Подобные фестивали, проводимые ранее, имели более простой и локальный характер.

"В Тюменской области вижу масштабную подготовку. В течение полугода жители слышат гармонь на разных этапах конкурса, концертах, встречах и мастер-классах. Сейчас вы покажете на фестивале, как надо развивать нашу национальную культуру. И, надеюсь, остальные регионы России поддержат и подхватят идею его проведения", - подчеркнул музыкант.

Он рассказал о своем инструменте. Это самая первая уникальная профессиональная гармонь, которая была сделана в 2003 году на фабрике "Тульская гармонь", официальным представителем и конструктором которой Павел сейчас является. С нее началось серийное производство. На инструментах прекрасно звучат не только наигрыши и какие-то популярные мелодии и русские народные песни, но и абсолютно любая музыка. И классика, и эстрада, и джаз, и авторская, - гармони XXI века подвластно все и без электроники, отметил Уханов.

Он открыл секрет - сейчас снимается в новом полнометражном российском фильме-сказке: "Раскрыть все тайны не могу. Но скажу, что один из главных героев будет играть на гармонике, ее музыка будет звучать в течение всего фильма. А еще гармошка сыграет очень важную роль в сюжете".

Напомним, фестиваль-конкурс гармонистов стартовал в мае и продлится до ноября 2022 года. Он проводится в рамках Года культурного наследия народов России и направлен на развитие гражданского общества, формирование духовно-нравственных ориентиров человека. Инициаторами проведения выступили единороссы Тюменской областной думы.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина