Мастеров из Якутии, Камчатки и Таймыра соберет фестиваль косторезного искусства в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 60 заявок поступило на участие в I Всероссийском фестивале косторезного искусства, который пройдет в Тобольске с 25 июня по 2 июля.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала директор департамента по культуре и туризму администрации муниципалитета Анастасия Ионина.

"Участие примут как тобольские ремесленники, так и представители многочисленных регионов страны. Ожидаются участники из Бурятии, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Мурманска, Архангельска, Камчатки, Омска, Таймыр. Проведение I Всероссийского фестиваля косторезного искусства связано с Годом культурного наследия народов России. Нас также сподвигло на его организацию наличие в городе косторезной фабрики, являющейся единственной фабрикой по косторезному мастерству на территории страны. Аналогов нет. У нас очень много косторезных династий, есть якорные мастера, в том числе Минсалим Тимергазеев", — добавила Анастасия Ионина.

В последний день закрытия фестиваля косторезного искусства, 2 июля, на Базарной площади пройдет ярмарка-фестиваль "Мастера Сибири". Принять участие приглашают представителей всех муниципальных образований региона. Также могут присоединиться фольклорные, творческие коллективы — запланирована концертная программа.

"Исторически Базарная площадь имеет ярмарочную историю массовых народных гуляний. Мы продолжаем ее. Это замечательная оборудованная площадка. Еженедельно по выходным здесь проводятся выставки. 2 июля мы хотим закрыть фестиваль ярмаркой, поставить яркую точку, создать праздник для жителей и гостей города", — рассказала директор департамента по культуре и туризму администрации Тобольска.

2 июля ожидается большое количество гостей. Отметим, в этот день пройдет финальный день фестиваля "Лето в Тобольском кремле". Одновременно будут работать две сцены. Перед зрителями выступят звезды театра и оперы из Москвы и Новосибирска.

Инна Пахомова