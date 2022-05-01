Тюменцы "обнимут" областную научную библиотеку

| Фото: из сообщества "Чудейство | ходулисты, мимы, живые статуи" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Чудейство | ходулисты, мимы, живые статуи" во ВКонтакте (архив)

Праздничный флешмоб "Обними библиотеку" состоится в преддверии акции "Библионочь" в Областной научной библиотеке в Тюмени 27 мая в 19 часов.

На площади участникам предложат образовать хоровод вокруг библиотеки. После чего все соберутся у крыльца учреждения культуры, где откроют "Библионочь".

"Поскольку 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, у нас будут актеры в костюмах сказочных персонажей Ивана-царевича и Василисы. Будет и избушка на курьих ножках. Участие в открытии примут ходулисты из театра "Чудейство". Они будут зазывать прохожих на событие. От начала флешмоба до старта "Библионочи" пройдет 30 минут", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по просветительской работе областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Екатерина Малышева.

В программу акции включено не менее 15 мастер-классов, выступления национальных коллективов, поэтический концерт, который соберет местных авторов.

На третьем этаже здания творческая группа Euphoria проведет "Русские забавы" — это интерактивные народные игры в современном формате.

На квесте по ремеслам и промыслам Тобольской губернии гости узнают интересные факты по краеведению, в частности, о косторезном промысле. Также гости смогут посетить экскурсию "О чем расскажет книга", на которой им покажут редкие книги. Это мероприятие платное, но посетить его можно по "Пушкинской карте".

Сделать фото на память с самоваром и ковриками тюменцы могут в фотозоне "Русская изба" в холле на втором этаже.

На закрытии "Библионочи" в 23 часа 15 минут в холле первого этажа выступит ансамбль "Зори Тюмени".

Возрастное ограничение: 6+. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Инна Пахомова