"Фольклор на улицах Сибири" начинает выездные мастер-классы по Тюменской области

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Мастерская "Фольклор на улицах Сибири" приедет в Центр культуры и досуга "Премьера" в Богандинском и Ялуторовский острог в июне.

Участники фольклорного ансамбля "ЯромилЪ" со своим художественных руководителей Русланой Лосевой исполнят программу с местными творческими любительскими коллективами, а также проведут практические семинары и дадут мастер-классы по народным традициям.

"Мы с ансамблем "ЯромилЪ" хотим приехать не только, чтобы представить традиционную песню, которая бытовала на сибирской земле, в регионах. Будем взаимодействовать с участниками местных коллективов", — сказала Руслана Лосева.

Выездные встречи пройдут в Тюмени, Ялуторовске, Тюменском, Омутинском, Исетском районах с июня по август.

Первым этапом проекта "Фольклор на улицах Сибири" стало проведение трех мастер-классов. Встречи проводились по желанию самих слушателей. "Если им не хватало постановки голоса или репертуарного плана, то мы могли рассмотреть с ними эти направления. Вся наша программа настроена на то, чтобы был результат, чтобы слушатели начали транслировать накопленный опыт на своих учеников в студиях, школах", — добавила Руслана Лосева.

На каждом вебинаре мы проходили определенную тему. Первый был посвящен организации народного коллектива. На второй встрече участники узнали о голосе, управлении им, манере народного пения. Заключительной темой стал "Бытовой танец". Вебинары фольклорной мастерской за май собрали около тысячи просмотров.

Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках Года культурного наследия народов России.

Инна Пахомова