Лучшие баурсаки выберут на Сабантуе в Тобольске

| Фото: из сообщества "Центр сибирско-татарской культуры" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Центр сибирско-татарской культуры" во ВКонтакте (архив)

Лучшие баурсаки выберут на конкурсе, который состоится в рамках празднования Сабантуя в Тобольске 18 июня.

Об этом рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" культорганизатор Центра сибирско-татарской культуры Тобольска Рузалия Курманалиева.

На конкурс "Сибирский баурсак" поступило уже 10 заявок. Участницы приготовят баурсаки заранее, оценят блюда приглашенное жюри. Та мастерица, у которой по итогам конкурса, окажется больше жетонов, будет признана победителем. Участницы, которые не войдут в тройку лидеров, получат памятные подарки и утешительные призы. После конкурса они смогут продать мучные изделия. Как отмечает Рузалия Курманалиева, местные жители с нетерпением ждут этого момента.

"Самой зрелищной частью Сабантуя испокон веков являются конные скачки. Они, как и в прошлом году, пройдут на набережной по улице Карла Маркса. Начало — в 10 часов. Само открытие фестиваля начнется в 13 часов на Базарной площади в подгорной части города. На нем состоится встреча гостей, исполнение сюжетного татарского танца, выступление коллективов из Тюмени, Тобольска, Тобольского района и Казани. Ежегодно к нам приезжают разные артисты из Казани. Этот год не станет исключением", — добавила Рузалия Курманалиева.

В ходе Сабантуя предусмотрена работа разных площадок. На выставке декоративного-прикладного творчества можно купить понравившиеся изделия. Впервые на Сабантуе откроется выставка плова. На ней представят разные виды блюда. "У каждого народа свой рецепт приготовления. За последние десятилетия Сабантуй стал многонациональным праздником. В нем с удовольствием принимают участие люди разных национальностей. Они покажут разные виды плова", — сказала культорганизатор Центра сибирско-татарской культуры Тобольска.

Праздник не пройдет без традиционной борьбы корэш. Для детей будет работать игровая площадка с подарками и призами. Гости могут сделать фотографию на память в фотозоне в виде татарской юрты.

Дискотека "Татар пати" порадует молодежь в 19 часов. На ней выступит диджей из Казани.

Инна Пахомова