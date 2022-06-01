Гостиницу и музей-усадьбу построят в старинном поселении коми-зырян в Ярковском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гостиница и музей-усадьба зырянской культуры появятся в селе Староалександровка Ярковского района в ближайшие два года. Туристы смогут познакомиться с историей и бытом коми-зырян, переселявшихся в эти края в первой половине XIX века. Гостевой дом откроют при уже работающем кемпинге, коллекцию для музея собрали местные жители, рассказал ИА "Тюменская линия" предприниматель Андрей Митин.

"Мы хотим построить музей-усадьбу зырянской культуры в следующем году. Сейчас коллекция предметов хранится в местном клубе, кроме жителей Староалександровки ее никто не видит. Гостиницу запустим в этом сезоне, при кемпинге есть действующие кафе и баня, которые пока рассчитаны на транзитников", — отметил он.

У села Староалександровка в Ярковском районе — особая история. По словам одной из создательниц комнаты быта коми-зырян Юлии Уляшевой, переселенцы потянулись в эти края в 1837 году в поисках хорошей земли с красивыми лесами, богатыми дичью. В деревне Чечкина на тот момент проживали татары, они были против того, чтобы коми-зыряне строились в этих местах. Завязался ожесточенный конфликт. По преданию царь разрешил переселенцам строиться на этой территории, поэтому село назвали в честь сына императора Николая I — Александра.

"Мы с односельчанами решили сделать небольшую коми-избу. Прошлись по опустевшим домам своих дедов, потихоньку собрали вещи. Конечно, мы очень опоздали, многое потомки просто выбросили, посчитали, что это не нужно", — рассказала Юлия Уляшева.

Сейчас вещи хранятся в комнате местного клуба, которая разделена на кухню и горницу. На экскурсии Юлия знакомит с предметами быта коми-зырян, делится их обычаями. Известно, например, как проходили семейные трапезы. На столе были щи, шаньги — морковные, картофельные, творожные, каши, морсы, грибы, рыба. Во главе стола всегда садился отец семейства, по правую сторону от него — домочадцы по старшинству, мать, если оставалось место, садилась с краю. На стол выставлялось одно блюдо, которое ели из одной посуды одной ложкой по очереди, начиная с главы семейства, и так — каждое блюдо.

По словам главы Ярковского района Евгения Золотухина, сейчас на территории муниципального образования с привлечением инвесторов создаются туристические кластеры, село Староалександровка — один из них. В четырех километрах от Староалександровки — уже упоминавшееся село Чечкино, где тоже есть, что предложить туристам. Там расположена музей-усадьба Имашевых, работает конно-туристический клуб, есть пекарня с летней верандой. В планах у предпринимателя Андрея Митина — построить там глэмпинг для рыбаков.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"У Ярковского района отличное географическое положение — мы находимся на середине пути между Тюменью и Тобольском по федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Мы хотим делать такие кластерные локации и в других поселениях. Важно, чтобы предприниматели объединялись и делали что-то хорошее, тогда люди поедут к нам. Мы готовы помогать предпринимателям с вопросами по земельным участкам, подсоединению к инженерным сетям", — рассказал Евгений Золотухин.

Среди других актуальных туристических проектов в Ярковском районе — создание фестивального туристического комплекса в селе Щетково, расширение термального источника и обустройство территории базы отдыха "Малина бор" в селе Дубровное, расширение экопоселения "Росичи" в деревне Никитино.

Влада Нерадовская