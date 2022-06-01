В Тюмени тополиный пух убирают дорожными пылесосами

| Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

25 коммунальных машин и 16 дорожных пылесосов задействовали для уборки тополиного пуха на улицах Тюмени 15 июня. Техника убирает улицы по разработанным маршрутам и согласно утвержденному графику, сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети Владимир Поминов.

"Коммунальные машины проводят сметание пуха с проезжей части, а также обеспыливание. На тротуарах задействованы "пылесосы". Работа по уборке улично-дорожной сети ведется круглосуточно", — отметил он.

Городские управы призывают управляющие организации, собственников и арендаторов земельных участков, учреждения и предприятия своевременно очищать территории от пуха, так как он представляет источник повышенной пожарной опасности.

По словам специалистов, цветение тополей будет наблюдаться ближайшие одну–две недели.