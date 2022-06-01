  • 15 июня 202215.06.2022среда
  • USD57,0926
    EUR59,2481
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюмени тополиный пух убирают дорожными пылесосами

Общество, 20:53 15 июня 2022

группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте | Фото: группа "Тюмень - наш дом" ВКонтакте

25 коммунальных машин и 16 дорожных пылесосов задействовали для уборки тополиного пуха на улицах Тюмени 15 июня. Техника убирает улицы по разработанным маршрутам и согласно утвержденному графику, сообщил председатель комитета текущего содержания улично-дорожной сети Владимир Поминов.

"Коммунальные машины проводят сметание пуха с проезжей части, а также обеспыливание. На тротуарах задействованы "пылесосы". Работа по уборке улично-дорожной сети ведется круглосуточно", — отметил он.

Городские управы призывают управляющие организации, собственников и арендаторов земельных участков, учреждения и предприятия своевременно очищать территории от пуха, так как он представляет источник повышенной пожарной опасности.

По словам специалистов, цветение тополей будет наблюдаться ближайшие одну–две недели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# тополиный пух

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:53 15.06.2022В Тюмени тополиный пух убирают дорожными пылесосами
19:00 15.06.2022Первой помощи при ДТП обучат тюменцев на Цветном бульваре
18:19 15.06.2022Мощи Сергия Радонежского привезут в Тюмень
18:10 15.06.2022Дому Рубцовой в Тюмени вернут исторический вид