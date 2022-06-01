Жителя Ялуторовска приговорили к девяти годам строгого режима за убийство приятеля

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Девять лет колонии строгого режима получил житель Ялуторовска за убийство приятеля во время пьяной ссоры. Кроме того, мужчина обязан выплатить компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов уголовного дела известно, что 16 августа 2021 года мужчина с друзьями распивал спиртное в квартире дома по ул. Матросова Ялуторовска. Между подсудимым и его приятелем произошла ссора, словесный конфликт перерос в драку.

Обвиняемый избил потерпевшего, после чего взял костыль и нанес им удары по голове и туловищу приятеля. Затем он ушел из квартиры с подругой и закрыл дверь на замок. С потерпевшим остался другой собутыльник.

Когда они пришли на следующий день потерпевший лежал на диване и возле него лежали осколки стеклянной бутылки.

В судебном заседании подсудимый вину признал и акцентировал внимание на том, что, когда он уходил из квартиры, потерпевший лежал на полу в зале, а утром он нашел приятеля на диване, и предположил, что мужчину убил кто-то другой.

Суд с учетом всех доказательств по делу, а также выслушав свидетелей и экспертов, с назначил обвиняемому лишение свободы на девять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.