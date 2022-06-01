Путешественники из клуба Михаила Кожухова приедут за впечатлениями в Тюмень и Тобольск

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Группа из 12 человек в составе Клуба путешествий Михаила Кожухова проведет в Тюмени и Тобольске несколько дней, с 13 по 18 июля.

"Пройдем по следам первых переселенцев и побываем в гостях у коренных сибирских татар. Узнаем у хранителя деревянной Тюмени, как читать зашифрованные в резьбе символы и искупаемся в местных горячих источниках. Заглянем в гости к сыровару и примем участие в необычной трапезе в Музее императорской семьи", - говорится в анонсе приключения в Сибирь.

Как отметила в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель отдела продвижения Клуба путешествий Михаила Кожухова Даниэлла Окуджава, клуб уже был в Тюмени и Тобольске летом 2021 года вместе с известным журналистом и режиссером Феклой Толстой.

"Поездка оставила самые приятные впечатления, в особенности от встреч с местными людьми, трепетно оберегающими и развивающими свои родные города и села. Тогда в Тюмени группа посетила потрясающий ресторан "Чум" и встречалась с его директором, мастерскую реставратора и мастера по дереву Святослава Шитова, а потом совершила прогулку с ним по деревянной Тюмени. Встречалась с дизайнером одежды в стиле а-ля-рус Екатериной Макаровой. По пути в Тобольск заезжала в музей Григория Распутина и познакомилась с директором Мариной Юрьевной", - рассказала Даниэлла Окуджава.

Она добавила, что в Тобольске, "помимо самого города невероятной красоты", гости побывали в Музее императорской семьи; ресторане "Марк и Лев", где получили невероятное гастрономическое удовольствие; мастерской костореза Минсалима Тимергазеева.

"Путешественники познакомились с Аркадием Елфимовым – ярким и интересным собеседником, коллекционером и меценатом, бывшим мэром Тобольска, а также нынешним мэром Максимом Афанасьевым, которого группа с Феклой запомнила как очень прогрессивного и харизматичного человека", - отметила Даниэлла Окуджава.

В этом году, помимо всех перечисленных выше, запланированы новые встречи и активности. "Тюмени и Тобольску будет чем удивить даже самых искушенных путешественников. Но не будем раскрывать карты раньше времени", - улыбнулась собеседница агентства.

Евгения Тенегина