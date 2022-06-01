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Улицу Пермякова в Тюмени перекроют трижды

Общество, 09:02 20 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

Улицу Пермякова в Тюмени перекроют трижды, на время работ по реконструкции трубопровода.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, с 27 июня по 3 июля – перекроют съезд перед путепроводом по ул. Пермякова при движении в сторону ул. Республики со стороны ул. 50 лет Октября. На втором этапе – с 8 по 11 июля будет остановлено движение в районе здания № 196 а на ул. Республики. А с 11 по 17 июля - на подъеме на путепровод по ул. Пермякова с ул. Республики при движении со стороны центра Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# ограничение движения , перекрытие движения

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