Улицу Пермякова в Тюмени перекроют трижды

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Улицу Пермякова в Тюмени перекроют трижды, на время работ по реконструкции трубопровода.

Как сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, с 27 июня по 3 июля – перекроют съезд перед путепроводом по ул. Пермякова при движении в сторону ул. Республики со стороны ул. 50 лет Октября. На втором этапе – с 8 по 11 июля будет остановлено движение в районе здания № 196 а на ул. Республики. А с 11 по 17 июля - на подъеме на путепровод по ул. Пермякова с ул. Республики при движении со стороны центра Тюмени.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.