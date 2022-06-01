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Владелец игровой комнаты в Тюмени заплатит за травму ребенка 30 тысяч рублей

Происшествия, 13:53 17 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

30 тыс. рублей заплатит владелец игровой комнаты за травму ребенка, сообщает прокуратура Тюменской области.

В феврале на детском празднике семилетний мальчик во время выступления аниматоров упал, ударился правой ногой и получил закрытый перелом.

Прокурора направила исковое заявление с требованием к владельцу игровой комнаты о компенсации морального вреда в пользу семьи пострадавшего ребенка. Суд признал требования прокурора обоснованными и взыскал с ответчика 30 тыс. рублей.

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# компенсация , суд

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