В Тюменской области трех потрошителей банкоматов отправили в колонию

Тюменский областной суд Тюменский областной суд

13,5 лет колонии на троих получили участники преступной группы, взрывавшие банкоматы, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Напомним, в 2020 году трое жителей Татарстана напали на банкомат в одном из сельских магазинов Пермского края. В следующий раз злоумышленники проникли в ДК пос. Першино Уватского района. Взорвав банкомат, они похитили более 925 тыс. рублей.

Последняя попытка вскрыть банкомат была в Тобольском районе, но их спугнул проезжавший автомобиль. Вскоре подозреваемые были задержаны полицейскими на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

Уватский районный суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы каждому. Двое подельников будут отбывать срок в колонии общего режима, третий - строгого. Кроме того, с подсудимых взыскано более 1 млн рублей в счет возмещения ущерба в пользу ПАО "Сбербанк".