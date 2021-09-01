Трое жителей Татарстана взорвали банкоматы в Уватском районе

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Троих мужчин, обвиняемых в краже денег из банкоматов, осудят в Уватском районе, сообщает Тюменский областной суд.

Летом прошлого года трое жителей Татарстана решили взрывать банкоматы, чтобы забирать из них деньги. Первый раз они напали на банкомат в одном из сельских магазинов Пермского края. В следующий раз злоумышленники проникли в ДК п. Першино Уватского района. Взорвав банкомат, похитили более 925 тыс. рублей.

Последняя попытка вскрыть банкомат была в Тобольском районе, но их спугнул проезжавший автомобиль. Вскоре подозреваемые были задержаны полицейскими на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

Подсудимые будут находиться в СИЗО до 30 января 2022 года. Все трое участников криминальной группы ранее уже были осуждены за аналогичные преступления.