Крематорий в Тюмени может появиться в районе Червишевского кладбища

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Вопрос о строительстве в Тюмени крематория обсуждается уже давно, однако решение, где и в каком виде он появится, еще предстоит принять. Об этом директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау рассказал в ходе выездного рабочего мероприятия на Червишевском кладбище.

Чиновник напомнил, что крематорий - это непростое сооружение, оно требует соответствующей инфраструктуры, в том числе дороги и сетевого подключения.

"Если предварительное решение о его строительстве в районе кладбища Червишевское-6 будет принято, то с учетом удобства и инфраструктуры будет определен участок под строительство", - рассказал Владимир Кильтау. После этого начнется проектирование.

Заместитель председателя городской думы Дмитрий Осипов подчеркнул, что также должен созреть и общественный запрос. "Это не просто серьезное сооружение, требующее серьезных инвестиций, но и достаточно тонкий общественный вопрос, вызывающий разногласия. Подходить к нему надо максимально аккуратно", - подчеркнул он.

Николай Ступников