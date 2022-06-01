На акции с байкерами и спортсменами тюменцам напомнили о недопустимости пьяной езды

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

О том, что садиться в пьяном виде за руль недопустимо, напомнила тюменцам акция "Трезвая пятница" на Цветном бульваре в Тюмени 17 июня.

"Сегодня мы напоминаем всем участникам дорожного движения о недопустимости управления транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Здесь представлены различные площадки. Родители пришли с детьми. Проблема нетрезвого вождения, к сожалению, актуальна. Сотрудники ГИБДД ежедневно задерживают нетрезвых водителей: это молодежь, возрастные водители, и мужчины, и женщины. Каждое такое происшествие носит общественный резонанс: страдают и гибнут люди", – рассказал начальник управления ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер.

Все мероприятия, направленные на комплексное обеспечение безопасности, в том числе такие тематические как "Трезвая пятница", улучшают показатели состояния безопасности дорожного движения, считает главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко.

"Главный лейтмотив "Трезвой пятницы" – вождение автомобиля в трезвом виде, безопасность на дороге. Каждый посетивший эту акцию найдет для себя что-то интересное. Участниками стали водители, которые выступят на чемпионате по гонкам на грузовых автомобилях, байкеры, спортсмены. Кого здесь только нет. Это, действительно, привлекает внимание горожан. Когда человек окунается в эту атмосферу, вспоминает истории из жизни знакомых и понимает, что трезвость на дороге – это закон. У нас серьезно вырос поток, увеличился трафик. Мы расширяем дороги, улучшаем их качество. Все это делается для безопасности дорожного движения", – сказал Дмитрий Кузьменко.

Любой человек, который выпил и сел за руль, является преступником, убежден заместитель главы города Петр Вагин. "Он представляет угрозу для большого количества людей, поэтому крайне важно, чтобы формировалось правильное поведение людей", – сказал он.

На Цветном бульваре работали несколько площадок. Желающие могли пройти мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи при ДТП. Специалисты скорой помощи и территориального Центра медицины катастроф учили делать искусственное дыхание. Представители Тюменской областной службы экстренного реагирования продемонстрировали спасательное оборудование, рассказали о том, как вытаскивают пострадавших из покореженных машин.

Все желающие могли проверить знания на тотальном экзамене по ПДД и получить световозвращатели. Медики областного наркологического диспансера проводили тестирование на алкоголь.

Было представлено и спортивное направление. Тюменцам показали мастер-классы по ножевому бою и воркауту.

Немало зрителей собрали выставки ретроавтомобилей, мотоциклов и грузовиков. Грузовые машины здесь поставили участники этапа чемпионата России по гонкам, которые пройдут выходные на трассе "Силкин лог" в районе Кулаково.

Акция прошла в преддверии Дня ГИБДД, который отмечается 3 июля.

Инна Пахомова