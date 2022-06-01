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В Голышмановском округе отремонтируют 11 километров дорог

Экономика, 09:18 18 июня 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

11 километров дорог отремонтируют в Голышмановском округе. На обновление асфальта из областного бюджета выделено более 200 млн рублей. Капремонт дорожники начали с обновления покрытия грунтовых дорог в семи переулках п. Голышманово.

По словам заместителя директора ДРСУ-4 ТОДЭП Евгения Шалабина на местах работает техника. С трёх объектов уже снято старое дорожное покрытие. Проблем со стройматериалами нет. Часть из них производят на Голышмановском асфальтобетонном заводе.

Кроме того, предприятие уложит новый щебень на 500 метрах дорог каждой сельской территории Голышмановского округа, сообщает "Комсомольская правда- Тюмень".

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# ремонт дорог

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