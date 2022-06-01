Тюменские поисковики вернулись из экспедиции в Тверскую область

| Фото: архив Дворец "Пионер" | Фото: архив Дворец "Пионер"

Тюменские поисковый отряд "Кречет" вернулся из экспедиции в село Старая Тропа Тверской области. Волонтеры подняли останки 79 красноармейцев, три посмертных медальона, и впервые за историю отряда – останки мирных жителей.

"Мы уже нашли родственников одного бойца, дочку Николая Ивановича Бехерева. Она живет в Богдановичах Свердловской области. Передадим медальон и личные вещи, которые нашли при солдате. Семья хочет забрать его, чтобы похоронить на родине", - рассказал заместитель командира отряда Артур Янбаев.

Тюменцам удалось обнаружить не только медальон, но и личные вещи еще одного из солдат - таблетницу и нательную икону с образом Сергия Радонежского. Поисковики считают, что бойца, которому она принадлежала, звали Сергей. Они поднимут архивы и проверят свою версию.

Другое их наблюдение - перед смертью военные прошли через пытки. Такой вывод поисковики сделали, осмотрев останки. Солдат расстреляли, судя по документам, массовая казнь произошла в декабре 1941 г., сообщает "Вслух.ру".