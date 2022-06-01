На выставке в музее "Усадьба Колокольниковых" тюменцы увидят японский винтаж

| Фото: музей «Усадьба Колокольниковых» | Фото: музей «Усадьба Колокольниковых»

Японские винтажные вещи могут увидеть тюменцы на выставке в музее "Усадьба Колокольниковых". Кимоно, веера, пояса оби, куклы, аксессуары, ксилографии, фарфоровая посуда – все экспонаты созданы кропотливым трудом японских ремесленников.

"Предложение о создании экспозиции оригинальных японских вещей поступило от коллекционера из Нижнего Новгорода - Марии Гращенко. Так и началась совместная работа. Стоит отметить, что купцы Колокольниковы, которым посвящен наш музей, имели коммерческие взаимоотношения со странами Востока. Выставка "Япония. Талант! Вдохновение! Мастерство!" станет дополнением к тематике основной экспозиции", - рассказал методист по музейно-образовательной деятельности музея Тимофей Мельников.

Предметы, представленные в экспозиции, расскажут гостям о традиционной культуре страны восходящего солнца. К примеру, традиционные японские куклы Ооути Нинге, олицетворяют гармонию во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Они выполнены мастерами в старинной технике и окрашены лаком уруси. Его получают из сока дерева, покрытие делает поверхность глянцевой и устойчивой даже к кислоте и щелочи, пояснил методист музея.

Предметный ряд частной коллекции дополнен предметами из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения, сообщает "Тюменская область сегодня".