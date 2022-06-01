Пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла в аварии в Уватском районе

| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

44-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла в результате аварии на 542-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск утром 18 июня. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

"Находясь в Уватском районе автомобиль Mitsubishi въехал в стоящий большегруз МАN, перевозящий нефтепродукты. Пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу с тяжёлыми повреждениями, но позже скончалась", - уточнили в ГИБДД.

Обстоятельства аварии выясняются.