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Пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла в аварии в Уватском районе

Происшествия, 13:10 18 июня 2022

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

44-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла в результате аварии на 542-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск утром 18 июня. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.

"Находясь в Уватском районе автомобиль Mitsubishi въехал в стоящий большегруз МАN, перевозящий нефтепродукты. Пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу с тяжёлыми повреждениями, но позже скончалась", - уточнили в ГИБДД.

Обстоятельства аварии выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , дорожная авария

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