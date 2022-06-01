Пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла в аварии в Уватском районе
| Фото: Госавтоинспекции Тюменской области
44-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi погибла в результате аварии на 542-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск утром 18 июня. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
"Находясь в Уватском районе автомобиль Mitsubishi въехал в стоящий большегруз МАN, перевозящий нефтепродукты. Пассажирка легкового автомобиля была доставлена в больницу с тяжёлыми повреждениями, но позже скончалась", - уточнили в ГИБДД.
Обстоятельства аварии выясняются.