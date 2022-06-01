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Самовары именитых фабрик Российской империи можно увидеть в музее "Торговые ряды" Ялуторовска

Общество, 20:42 18 июня 2022

yalutmuzey.ru | Фото: yalutmuzey.ru

Самовары известных производителей Российской империи можно увидеть в музее "Торговые ряды" Ялуторовска. Экспозиция оформлена в виде настоящей чайной лавки. Посетители могут не только узнать все о самоварах, но и выпить ароматного чая с колмаковскими пряниками.

"На выставке представлены самовары из коллекции Ялуторовского музейного комплекса известных тульских фабрик братьев Баташевых, Шемариных, Воронцовых, фабрики Тейле с сыновьями и других. Они удивляют посетителей разнообразием форм – миниатюрные и большие, латунные и медные. Самый старый экземпляр относится ко второй половине XIX века. Он произведен на московской фабрике Аленчикова и Зимина", - говорится в описании к выставке.

Гостей "Чайной" ждут в музее "Торговые ряды": г. Ялуторовск, ул. Первомайская, 19, со вторника по воскресенье с 10 час. до 18 час., телефон: 8 (34535) 3-27-50.

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# Ялуторовский музейный комплекс

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