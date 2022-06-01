В Голышмановском городском округе капитально отремонтируют сельский ФАП

| Фото: Областная больница № 4 | Фото: Областная больница № 4

Фельдшерско-акушерский пункт капитально отремонтируют в селе Медведево Голышмановского городского округа. Строители уже установили пластиковые окна, в планах – завершить ремонт крыши, обшить здание металлосайдингом и обновить входную группу, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

Также ремонтные бригады проведут канализацию, сделают санузел в помещении и косметический ремонт в кабинетах. При этом работа ФАПа не останавливается, медики продолжают исполнять свои обязанности.

Запланировано и приобретение служебного автомобиля Lada Largus. Это повысит оперативность оказания медицинской помощи местным жителям.

Всего на территории Голышмановского городского округа действуют 39 фельдшерско-акушерских пунктов. Три ФАПа - в селах Евсино, Черемшанке и Голышманово – планируется заменить на модульные.